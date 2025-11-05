Contactanos
México viste su orgullo: la Selección presenta su nueva camiseta rumbo al Mundial 2026

Con un diseño inspirado en la cultura azteca y tecnología de última generación, Adidas reveló el nuevo jersey verde que portará el Tricolor en la Copa del Mundo.

Por Redaccion La Voz - 05 noviembre, 2025 - 10:24 a.m.
La Selección Mexicana dio a conocer oficialmente el nuevo uniforme que usará durante el Mundial 2026, torneo que se disputará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. Diseñado por Adidas, el jersey local combina elementos tradicionales con un estilo moderno que rinde homenaje a la historia y cultura del país.

El nuevo diseño destaca por su característico tono verde, adornado con un patrón inspirado en la iconografía azteca y en el Calendario Solar, visible al centro del pecho. El cuello en forma de "V" incluye bordes rojos y blancos, mientras que las tres franjas distintivas de Adidas se presentan en blanco sobre los hombros. El escudo de la Federación Mexicana de Fútbol luce bordado, y en la parte posterior se aprecia un patrón prehispánico que cubre toda la prenda.

En el interior del cuello, el lema "SOMOS MÉXICO" refuerza el sentido de unión y orgullo nacional que busca transmitir el nuevo uniforme. Además, el jersey incorpora la tecnología adidas CLIMACOOL++, que ofrece frescura y comodidad durante la competencia.

La nueva camiseta debutará en los próximos partidos amistosos del Tricolor y estará disponible a partir del 6 de noviembre en tiendas Adidas, distribuidores autorizados y en línea a través de adidas.mx.

