Yankees y Mets disputarán tercer encuentro decisivo

Yankees y Mets tendrán que disputar un tercer y definitivo encuentro para definir al segundo finalista de la Liga de Béisbol Gilberto Felán, luego de dividir triunfos en la doble jornada que disputaron el pasado domingo sobre el campo 3 del Deportivo AHMSA.

En el primer duelo del día, los Yankees de Filiberto Orozco tomaron la iniciativa con una cómoda victoria por 8 carreras a 1.

Emilio Valdez abrió la cuenta en la parte alta de la primera entrada, luego, los bombarderos despegaron en la tercera tanda con un rally de 4 anotaciones elaborado por Adrián Padilla, Isaí Durán, Allen Galaviz y Sebastián Monsiváis; para el cuarto episodio, Padilla y Galaviz volvieron a hacerse presentes en el score, secundados por Luis Ayala con la octava rayita que selló el triunfo.

Por su parte, los Mets alcanzaron a evitar la blanqueada gracias a Daniel Hernández, quien anotó en el cierre del segundo capítulo.

El acierto correspondió a Gustavo Tijerina, quien limitó el ataque rival con sólida labor de 5 innings, y Cristian Vázquez cargó con la derrota. A su vez, la ofensiva yankee fue comandada por Allen Galaviz con marca de 2-2, secundado por Adrián Padilla, Luis Ayala y Jesús Oviedo quienes batearon 3-2.

METS EMPAREJA LA SERIE

En el segundo encuentro, la historia fue completamente diferente. Los Mets se sacudieron la derrota y respondieron con un contundente triunfo por pizarra de 9-1, para igualar la serie y forzando el juego definitivo.

Sobre la lomita destacó Raúl Villarreal Jr., quien se lució con una dominante labor de 7 entradas completas, adjudicándose el triunfo ante Ignacio Loya.

Los Yankees tomaron la ventaja en la parte alta del tercer inning con anotación de Gustavo Tijerina, pero la respuesta metropolitana llegó de inmediato. En el cierre del mismo episodio, Jesús Alejo y Héctor Cruz cruzaron el plato para voltear "la tortilla".

En la cuarta entrada, Alfredo García e Irving Alejo ampliaron la ventaja a 4-1, y el poder ofensivo de los Mets explotó en la quinta con un rally de 4 carreras que fue encabezado por un jonrón de campo de Jesús Fuentes. Finalmente, Harold Garza y el propio Fuentes timbraron nuevamente en la sexta tanda para ponerle cifras definitivas al triunfo de los metropolitanos.