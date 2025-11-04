"Innecesario": Tuca Ferretti critica la reacción de Efraín Juárez ante la Rebel tras la goleada de Pumas

Después de la contundente victoria de Pumas sobre Xolos de Tijuana el pasado domingo en el Estadio Olímpico Universitario, la atención se desvió de la cancha hacia un momento de tensión entre Efraín Juárez y la barra La Rebel.

Tras el encuentro, los jugadores auriazules fueron ignorados por la afición en el tradicional grito de "¡Goya!", lo que provocó que Juárez se acercara de manera directa a la porra para encararlos, un gesto que generó controversia.

Al respecto, el exentrenador de los universitarios, Ricardo "Tuca" Ferretti, cuestionó la actitud del auxiliar técnico y la calificó como "innecesaria".

"Innecesario, si tienen que disfrutar algo, que disfruten los jugadores; tú te enfilas al vestidor. Si perdiste, sigues escuchando todo lo que te dicen; si ganaste, sigues escuchando porque no es para ti", expresó Ferretti.

Con el triunfo ante Tijuana, Pumas mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar al Play In del Apertura 2025, ubicándose actualmente en la décima posición de la tabla, el último puesto que da acceso a esa instancia.

El conjunto del Pedregal se jugará su pase este sábado en el Estadio Cuauhtémoc frente a Cruz Azul. Sin embargo, los felinos no dependen completamente de sí mismos:

Si empatan, deberán esperar que Querétaro, Atlético de San Luis, Necaxa, Santos Laguna y Atlas no ganen.

Si pierden y alguno de esos equipos suma, quedarán eliminados.

Incluso ganando, deberán esperar que Santos no derrote a Pachuca para asegurar su lugar.

El cierre del torneo promete ser decisivo para el equipo universitario, que busca mantener su esperanza de seguir con vida en la competencia.