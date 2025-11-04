"¿Mejor que yo? No estoy de acuerdo": Cristiano Ronaldo reabre el debate con Messi

El eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvió a encenderse. En un adelanto de su próxima entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el astro portugués dejó clara su postura sobre la comparación con el argentino:

"¿Es Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde", afirmó Cristiano en el avance del diálogo, que se emitirá esta semana.

Esta es la segunda ocasión en que el futbolista del Al-Nassr conversa con Morgan, después de la charla de 2022 que marcó su ruptura con el Manchester United, tras fuertes declaraciones contra su entonces entrenador Erik ten Hag y algunos compañeros.

La rivalidad entre CR7 y Messi dominó el fútbol mundial durante más de una década, especialmente entre 2009 y 2018, cuando Cristiano vestía la camiseta del Real Madrid y ambos protagonizaban los clásicos de LaLiga, disputándose récords, títulos y premios individuales temporada tras temporada.

Al cierre de sus carreras europeas, las estadísticas reflejan una competencia casi pareja: Ronaldo suma 5 Champions League, mientras Messi posee 4; sin embargo, el argentino lo supera en Balones de Oro, con 8 frente a los 5 del portugués.

En el ámbito internacional, ambos también dejaron su huella. Cristiano lideró a Portugal en la Eurocopa 2016 y en las Nations League de 2019 y 2025, mientras Messi rompió la sequía de títulos con Argentina, conquistando dos Copas América, la Finalissima y la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Con esta nueva declaración, el portugués vuelve a poner sobre la mesa una de las comparaciones más debatidas de la historia del fútbol moderno.