ADN Premier de Acuña golea 8-0 a Pachuca en Monclova

En acciones del Torneo Estatal de Fut-9 que inició ayer en Monclova, clasificatorio para la Copa FMF, el equipo de ADN Premier de Acuña le recetó una goleada de 8-0 a la escuadra de Pachuca en duelo de la primera ronda que disputaron en la cancha de la Unidad Deportiva.

La escuadra fronteriza dominó con claridad desde el silbatazo inicial y contó con un ataque letal para definir el triunfo con una abultada ventaja, la cual comandó Juan Fuentes con un doblete, secundado por Dylan Valle, David Flores, Guadalupe Olivo, Nicolás Reyes y Mario Mora con una anotación.

ADN Premier brilla en su debut

Antes de esto, en su primera actuación de la jornada sabatina, ADN Premier se impuso por la mínima diferencia de 1-0 sobre Rayados Monclova, en reñido encuentro que se definió con solitaria anotación de Mario Mora.

Pachuca se lleva los tres puntos

En otro cotejo, el equipo de Pachuca sumó de a 3 puntos después de superar a Santos de Saltillo por apretada diferencia de 2 goles contra 1. Dominic Hernández y Juan Vázquez firmaron las anotaciones de la escuadra tuza, a la vez que el conjunto artista descontó con un tanto de Tadeo Herrera.