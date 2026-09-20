Rangers derrota a Guerreras 16-7 en Monclova

Rangers echó a andar la maquinaria ofensiva en la sexta entrada, vino de atrás y terminó peleando a Guerreras por pizarra de 16-7, al enfrentarse ayer durante la cuarta serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En la parte alta del primer episodio, Kenia Sánchez cruzó el plato con la carrera que puso al frente a Rangers, mientras que en el cierre de la misma tanda, las bélicas le dieron la vuelta a los cartones con timbres de Ana Hurtado y Arely Reyes.

Posteriormente, las vigilantes emparejaron los cartones en la tercera entrada con anotación de Fernanda Dávalos, pero Guerreras recuperó la ventaja en la cuarta con una rayita pintada por Arely Ovando. En un duelo de toma y daca, en la apertura del quinto capítulo, Pamela Aguilera timbró por Rangers para volver a nivelar los cartones, 3-3.

Las guerrilleras explotaron la ofensiva en el fondo del quinto rollo con un rally de cuatro anotaciones para despegarse 7-3, pero Rangers tuvo una reacción oportuna y certera en la apertura de la sexta entrada, gestando la remontada con una producción de ocho anotaciones, mientras que en la séptima le dio tintes de paliza al triunfo con un racimo de cinco carreras.

El acierto fue para la lanzadora Rosina Ibarra, quien lanzó toda la ruta, mientras que el respaldo a la ofensiva lo encontró en Esmeralda de la Riva, Anahí Flores y Cristal Gómez, quienes batearon de 4-2, a la vez que Ana Hurtado cargó con la derrota.