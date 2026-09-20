Barcelona mantiene su racha: Raphinha brilla en el inicio de LaLiga

Barcelona mantiene un pleno de siete victorias en el arranque de LaLiga y Raphinha se ha convertido en una de las principales piezas del equipo dirigido por Hansi Flick. El brasileño acumula 15 participaciones de gol en el torneo, con 12 anotaciones y tres asistencias.

El conjunto catalán suma 21 puntos y una diferencia de goles de +24 después de las primeras siete fechas. De los 31 goles que tiene el Barcelona en el torneo, casi la mitad han tenido la participación directa de Raphinha.

El registro también coloca al Barcelona entre los mejores inicios de temporada en la historia del fútbol español. El equipo igualó una marca que solamente se había conseguido en nueve ocasiones antes de esta campaña.

De acuerdo con los datos de MisterChip, conseguir siete triunfos en las primeras siete jornadas solamente había ocurrido nueve veces en la historia antes de este arranque. Barcelona alcanzó esa cifra por décima ocasión.

Hansi Flick ya había conseguido el mismo registro con el conjunto azulgrana durante la temporada 2024-2025. Con el actual inicio, el entrenador alemán repite el hito por segunda ocasión, mientras que para el club representa la cuarta vez que alcanza siete victorias consecutivas en las primeras jornadas.

El arranque actual, sin embargo, no supera la mejor diferencia de goles registrada en una secuencia de este tipo. El Real Madrid de la temporada 1987-1988 consiguió también siete triunfos, pero alcanzó una diferencia de +26. Aquel equipo era dirigido por Leo Beenhakker y tenía como goleador al mexicano Hugo Sánchez.

Las 12 anotaciones de Raphinha en las primeras siete jornadas también tienen un antecedente destacado. El brasileño igualó la cifra conseguida por Quini durante el arranque perfecto del Sporting de Gijón en la temporada 1979-1980. Ambos aparecen por encima de otros comienzos de siete victorias liderados por futbolistas como Lionel Messi, Robert Lewandowski y Hugo Sánchez. El mexicano marcó ocho goles durante las primeras siete jornadas del Real Madrid en la temporada 1987-1988.

La producción del brasileño no se limita a LaLiga. Barcelona también suma una victoria en la UEFA Champions League, por lo que acumula ocho triunfos entre ambas competiciones durante el inicio de la temporada.

En esos encuentros, Raphinha registra 17 contribuciones de gol, producto de 14 anotaciones y tres asistencias. Barcelona suma 36 goles entre LaLiga y Champions League, de modo que el brasileño participa directamente en casi la mitad de la producción ofensiva del equipo.