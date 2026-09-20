Nike Saltillo derrota a Rayados Monclova: 2-0 en el Torneo Estatal

La escuadra de Nike Saltillo dio un paso firme a la segunda ronda del Torneo Estatal de Fut-9 al derrotar a la aguerrida escuadra de Rayados Monclova por marcador de 2-0, dentro de la categoría 2014.

Felipe Mancillas hizo gala de su contundencia y se convirtió en la figura del partido después de firmar el par de anotaciones que encaminaron al conjunto saltillense a la conquista de los 3 puntos en la cancha de la Unidad Deportiva, en soleado duelo disputado ayer al mediodía.

Por otro lado, en acciones de la categoría 2013, Rayados Monclova y Rayados Halcón igualaron a 2 goles en tiempo reglamentario, mientras que el punto extra se lo llevó La Pandilla monclovense al imponerse por 4-3 en tanda de penaltis.

Mateo Rodríguez firmó las dos anotaciones de Rayados Monclova, a la vez que el conjunto rival contó con tantos de Iker Lozano y Diego González para nivelar el tanteador.

Por otro lado, el Club Calor superó a Titanes por ajustado marcador de 2 goles contra 1 en otro partido correspondiente a la categoría 2013. Edwin Villalobos y José Moreno se encargaron de hacer los goles del triunfo, a la vez que Alexander López firmó el tanto del descuento para los Colosos.