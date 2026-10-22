Rayados presenta su nuevo jersey alternativo inspirado en la música de Nuevo León

El Club de Futbol Monterrey presentó oficialmente su nuevo jersey alternativo para los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027, en un evento realizado la noche del martes en un restaurante ubicado al norte de la Ciudad de México.

La presentación tuvo un elemento especial, ya que, por primera vez, la institución llevó a cabo de manera simultánea el lanzamiento de una nueva playera en Monterrey y en la capital del país.

La presentación del nuevo jersey alternativo se realizó en un evento simultáneo en Monterrey y CDMX.

Al encuentro acudieron seguidores de los Rayados, quienes se dieron cita con sus tradicionales colores azul y blanco para conocer la nueva propuesta del equipo regiomontano.

Un aficionado estuvo detrás del diseño. La nueva equipación fue creada por Juan Calderón, seguidor de la Pandilla que resultó ganador del concurso organizado para elegir el diseño de la prenda, denominada El Jersey de la Gente.

Juan Calderón, aficionado de los Rayados, ganó el concurso para diseñar la nueva indumentaria.

La propuesta toma como referencia la música tradicional de Nuevo León, con especial énfasis en el acordeón, instrumento característico de los sonidos regionales del norte mexicano.

En cuanto a su apariencia, la playera presenta una base blanca, acompañada de líneas negras y cuadros azules que buscan recrear visualmente la estructura de este instrumento musical.

El diseño del jersey alternativo rinde homenaje a la música tradicional de Nuevo León.

El lanzamiento estuvo acompañado de un video musical que destacó la inspiración detrás de la nueva indumentaria. Además, el grupo Los de la N participó en el evento para aportar el ambiente regiomontano y reforzar el vínculo entre el diseño y las tradiciones de la región.

Con esta propuesta, Rayados incorpora elementos representativos de la identidad cultural de Nuevo León a su vestimenta deportiva, con una creación que surgió de uno de sus propios aficionados y que acompañará al equipo durante el resto del Apertura 2026 y el Clausura 2027.