Afición estalla por precios del América vs Cruz Azul en el estadio Banorte

El regreso del fútbol al estadio Banorte con el Clásico Joven entre América y Cruz Azul ha generado molestia entre los aficionados, quienes expresaron su inconformidad por los altos costos de las entradas.

A través de redes sociales, seguidores de ambos equipos manifestaron su rechazo tras darse a conocer los precios para el encuentro de Liga MX que se disputará este sábado. El inmueble vuelve a recibir un partido de este tipo dos años después de aquella final del Clausura 2024.

Según la plataforma oficial Fanki, los boletos presentan una amplia variedad de precios dependiendo de la zona. Las entradas más económicas corresponden a cabeceras en zonas 400, 500 y 600, con un costo de 683 pesos, mientras que en la zona media alcanzan los mil 025 pesos. En áreas preferentes, como la 300 lateral, los precios suben hasta los 2 mil 278 pesos.

En sectores más exclusivos, como detrás de porterías en zona 100, los boletos cuestan 2 mil 050 pesos, mientras que la zona 100 Plus también llega a los 2 mil 278 pesos.

A partir de ciertas áreas, las entradas incluyen alimentos y bebidas. En estos casos, los precios incrementan considerablemente: los Palcos Club se ofrecen en 3 mil 645 pesos; la Terraza INTER.MX sin suite en 5 mil 696 pesos; los asientos Premium B Super Seats en 6 mil 835 pesos; y el Premium A Tunnel Club en 7 mil 974 pesos.

La zona más exclusiva, el Premium A Chairman's Club, alcanza los 9 mil 113 pesos por boleto e incluye alimentos y bebidas, además de permitir a los asistentes observar a los jugadores mientras ingresan al campo. El mismo precio aplica para la Terraza INTER.MX Suite.

Como era de esperarse, la reacción de la afición no se hizo esperar. De acuerdo con ESPN, un seguidor señaló en un mensaje privado que los precios parecen reflejar el costo de la remodelación del estadio, sumado a su inconformidad por el desempeño reciente del equipo.