Bayern Múnich sorprende al Real Madrid: derrota en Champions League

El Bayern Múnich dio el primer golpe al sorprender al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, luego de vencerlo 1-2 en la ida de los Cuartos de final de la Champions League. Manuel Neuer fue figura del partido.

Un primer tiempo con llegadas de peligro para ambos equipos. El Bayern Múnich tuvo tres ocasiones y el Real Madrid respondió, donde Manuel Neuer se destacó con tres grandes atajadas.

Michael Olise probó suerte en un tiro libre, pero su remate fue desviado por Dean Huijsen al 6´. Tres minutos después, Dayot Upamecano quedó frente al arco tras un pase de Harry Kane, pero impactó el balón con los tacos y el balón lo sacó Álvaro Carreras casi en la línea final.

El Real Madrid respondió. Arda Güler filtró un balón para Kylian Mbappé, quien mandó un remate, pero Manuel Neuer achicó y desvió el esférico al 16´. Un minuto después, Vinícius Jr se quitó a un marcador y entre otro jugador del Bayern sacó un disparo cruzado, que el arquero desvió con la mano izquierda.

De nueva cuenta lo intentó Mbappé y Manuel Neuer otra vez se hizo presente al 28´.

Harry Kane sirvió para Serge Gnabry, éste prolongó y Luis Díaz le ganó la espalda a Trent Alexander-Arnold para mandar su remate cruzado al fondo ante la salida de Andriy Lunin al 41´.

Todavía no se acomodaban, cuando el cuadro bávaro sorprendió a los merengues en el inicio del segundo tiempo. Michael Olise encaró, esperó y retrasó el balón para Harry Kane, quien desde la media luna mandó un disparo potente para batir a Lunin al 46´.

El Real Madrid estuvo a punto de abrir el marcador. ¿Qué quiso hacer Upamecano? Le dejó el balón a Vinícius Jr, el brasileño apretó el acelerador, mientras Neuer dejó su área para achicar el espacio, por lo que el remate del delantero pasó a un costado al 61´.

¡Otra vez Neuer! El portero está en plan grande y desvió a una mano el disparo de Mbappé al 65´.

Gran jugada colectiva. Alexander-Arnold mandó un servicio raso a segundo poste, donde Mbappé cerró la 'pinza' para empujar el balón. Neuer desvió el esférico, pero no fue suficiente al 65´.

El Bayern Múnich le quitó el balón al Real Madrid en los últimos instantes del partido y estuvo cerca del tercer gol. El ganador de este encuentro se medirá al que salga victorioso del duelo entre PSG y Liverpool.