Alejandro Kirk y Cody Ponce: Lesiones complican a Toronto Blue Jays

El inicio de la temporada 2026 de la MLB se ha transformado en una auténtica pesadilla para los Blue Jays de Toronto.

Lo que debía ser una campaña de redención tras la Serie Mundial pasada, se ha convertido en un hospital que hoy suma dos bajas críticas para la legión mexicana y el staff de pitcheo: Alejandro Kirk y Cody Ponce.

"Alejandro, Kirk, el receptor estrella de Tijuana, pieza fundamental en el esquema ofensivo y defensivo de John Schneider, quedó fuera de combate. Tras sufrir una fractura en el pulgar izquierdo debido a un impacto de foul en la serie contra los White Sox, Kirk tuvo que pasar por el quirófano.

De acuerdo con el reporte de Ben Nicholson-Smith, la cirugía fue exitosa y se le colocó un tornillo en el pulgar para estabilizar la zona. Sin embargo, el tiempo de recuperación estimado es de seis semanas. Esta ausencia deja un hueco enorme en el lineup de Toronto, perdiendo a uno de los bates más disciplinados de la Liga Americana en un momento donde el equipo registra una racha de cinco derrotas consecutivas.

La noticia más desgarradora llega desde el montículo. Cody Ponce, quien llegó este invierno con un contrato de tres años y 30 millones tras brillar en Asia (Japón y Corea), ha visto terminada su temporada 2026 de forma prematura.

Ponce había generado una gran expectativa al declinar su participación en el Clásico Mundial de Béisbol para concentrarse al 100 por ciento en el Spring Training con Toronto. Irónicamente, en su primera salida oficial, el destino le jugó una mala pasada.

Al intentar fildear un rodado, su rodilla derecha colapsó. Aunque inicialmente se habló de un esguince, los estudios finales confirmaron la necesidad de una cirugía de ligamento cruzado anterior (ACL).

Con un periodo de recuperación de entre seis y ocho meses, los Blue Jays dan por perdida su campaña. Ponce sólo pudo lanzar 2.1 entradas antes de ser retirado en carrito del diamante.

La baja de Ponce es sólo la punta del iceberg para un staff de abridores que se desmorona. Toronto enfrenta la serie contra los Dodgers con una lista de lesionados robusta.

Cody Ponce: Fuera toda la temporada (ACL).

Jose Berrios: En la lista de lesionados.

Shane Bieber: En la lista de lesionados.

Trey Yesavage: En la lista de lesionados.

Max Scherzer: Abandonó su última apertura tras solo dos innings por tendinitis en el antebrazo.

Con un récord de 4-6 y ocupando el fondo de la División Este de la Americana, los Blue Jays han tenido que recurrir a Patrick Corbin como medida de emergencia. Sin embargo, sin la guía de Kirk detrás del plato y sin sus brazos estelares, el panorama en Toronto luce más oscuro que nunca.