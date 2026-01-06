Cruz Azul refuerza su mediocampo con Agustín Palavecino

Cruz Azul atraviesa un mercado de fichajes intenso rumbo al Clausura 2026, decidido a corregir el rumbo tras un semestre marcado por la irregularidad y las expectativas incumplidas. En ese contexto, un nombre comenzó a tomar fuerza entre la afición celeste incluso antes de ser presentado oficialmente: Agustín Palavecino. Su silueta ya apareció en publicaciones del club y su perfil futbolístico lo coloca como una de las apuestas clave para renovar el funcionamiento de La Máquina.

El mediocampista argentino llega con la etiqueta de ser el futbolista capaz de ordenar la mitad de la cancha, una de las zonas donde Cruz Azul mostró mayores carencias. Durante el torneo anterior, el equipo dependió en exceso de José Paradela, sin lograr una conexión constante entre defensa y ataque, lo que derivó en un juego fragmentado y vulnerable ante rivales bien organizados.

La elección de Palavecino no responde al azar. Nicolás Larcamón conoce de primera mano sus cualidades, luego de haber trabajado con él en Necaxa, donde el argentino demostró inteligencia táctica, capacidad para distribuir el balón y lectura del ritmo del partido. Esa confianza previa es un factor determinante para que el entrenador apueste por su incorporación como una pieza estructural del nuevo proyecto.

Además, Palavecino llega con un valor agregado: su sociedad futbolística con Paradela. Ambos coincidieron en River Plate y posteriormente en Aguascalientes, generando una relación dentro y fuera del campo que puede acelerar su adaptación. A este vínculo se suma Miguel Borja, con quien compartieron vestidor entre 2022 y 2023, acumulando minutos y entendimiento en un contexto de alta exigencia.

Con Agustín Palavecino en el plantel, Cruz Azul apunta a construir un mediocampo más sólido y versátil. Su presencia permitiría liberar a Paradela para jugar más cerca del área rival, enfocándose en la creación, mientras que el equipo gana claridad en la salida y mayor continuidad en la posesión.

En términos tácticos, Larcamón contaría con mayores variantes, ajustando el esquema según el rival y las circunstancias del partido. Palavecino se perfila como el eje organizador, capaz de equilibrar funciones defensivas y ofensivas, reducir la dependencia de individualidades y potenciar el rendimiento colectivo.

De cara al Clausura 2026, la apuesta es clara: orden, regularidad y conexiones claras. Si el argentino logra plasmar en la cancha lo que promete sobre el papel, Cruz Azul podría dar un salto de calidad y recuperar el protagonismo que su afición exige.