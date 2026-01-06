Arqueros coahuilenses brillan en World Archery Américas 2025

Los arqueros coahuilenses Sebastián García y Ángela Ruiz Rosales fueron reconocidos por World Archery Américas como los mejores exponentes del Continente Americano en 2025, distinción que los coloca entre la élite internacional de esta disciplina.

El monclovense Sebastián García, quien recientemente recibió el Premio Estatal del Deporte, fue nombrado Mejor Arquero Compuesto en la categoría Mayor, consolidando una temporada sobresaliente tanto en competencias individuales como por equipos.

En el plano individual, García se colgó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Indoor celebrado en San Luis Potosí, además de obtener la plata en la Copa del Mundo realizada en Central Florida, Estados Unidos.

Por equipos, el arquero coahuilense sumó importantes resultados internacionales, destacando el bronce en la Copa Merengue de República Dominicana y la medalla de plata en la Copa del Mundo de Shanghái, China. Sin embargo, sus mayores logros llegaron en la modalidad de equipos mixtos, donde hizo mancuerna con Andrea Becerra para conquistar el bronce en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, así como la plata en los Juegos Mundiales de Chengdu, China.

Por su parte, Ángela Ruiz Rosales fue distinguida como la Mejor Arquera Recurvo Sub-21, formando parte del selecto grupo de 23 galardonados en esta edición de World Archery Américas. La joven arquera demostró su talento en el ámbito internacional al obtener la medalla de plata individual en la categoría Sub-21 del Campeonato Mundial Juvenil, celebrado en Winnipeg, Canadá.

En competencias por equipos, Ángela Ruiz alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay, reafirmando su proyección como una de las principales promesas del tiro con arco mexicano.

México tuvo una actuación dominante en la entrega de reconocimientos de World Archery Américas 2025, al sumar ocho distinciones, entre las que sobresale el nombramiento de World Archery México como la Mejor Federación Nacional, reflejo del crecimiento, la constancia y los resultados del país en el ámbito continental e internacional.