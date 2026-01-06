Los Plasencia superan a Paketaxo en reñido encuentro de voleibol

En el cotejo más reñido de la jornada 22 en la Liga de Voleibol Rangelitos, Los Plasencia consiguieron una dramática victoria frente al equipo de Paketaxo, al imponerse en tres intensos sets sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Desde el silbatazo inicial, el encuentro se tornó parejo. El primer set fue una cerrada batalla punto a punto. Finalmente, Los Plasencia salieron mejor librados, dominando con parciales de 26-24 para tomar la ventaja en el marcador.

Los Plasencia y Paketaxo: Un duelo emocionante

Lejos de bajar los brazos, la escuadra de Paketaxo reaccionó en el segundo capítulo y logró emparejar el duelo tras imponerse por cartones idénticos de 26-24, forzando así la definición en un tercer episodio.

El set definitivo mantuvo la tensión hasta el último saque. La dinastía Plasencia sacó a relucir su experiencia en los momentos decisivos y, con una cerrada diferencia de 15-13, validó su superioridad para salir con el triunfo.

Sharks suma otra victoria en la Liga

En otro encuentro correspondiente a la categoría Mixta, el equipo de Sharks no tuvo mayores complicaciones y consiguió un contundente triunfo ante el conjunto de Experimento, al imponerse en tan solo dos sets. Los escualos tomaron el control del partido desde el inicio, mostrando superioridad en todas las líneas y marcando diferencia con un aplastante 25-10 en el primer parcial. Para el segundo set, el dominio se mantuvo del lado de los Sharks y estos aseguraron la victoria con cartones de 25-17.