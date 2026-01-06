Monclova se prepara para eventos deportivos: Voleibol y Arquería

Durante las primeras semanas del año, Monclova se consolidará como uno de los principales escenarios deportivos del norte del país, al albergar una intensa agenda de eventos de carácter estatal y nacional en diversas disciplinas, lo que generará una importante afluencia de atletas, entrenadores y visitantes.

Así lo dio a conocer Daniel Morales, director municipal de Deportes, quien presentó parte del calendario deportivo programado para los meses de enero y febrero, destacando que la ciudad recibirá a competidores provenientes de distintos municipios de Coahuila, así como de varios estados de la República Mexicana.

La actividad arrancará el viernes 16 de enero con la Eliminatoria Estatal de Voleibol, correspondiente al proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional 2025, evento que marcará el inicio de una agenda cargada de competencias de alto nivel.

Posteriormente, del 20 al 23 de enero, se desarrollará el Abierto de Arquería 'Dafne Quintero', teniendo como sede el Estadio Kikapoo Lucky Eagle, torneo que contará con la participación de los mejores exponentes del tiro con arco a nivel nacional y que también servirá para la toma de marcas rumbo a la Olimpiada Nacional.

De igual manera, del 29 al 31 de enero, Monclova será anfitriona del Congreso Anual de la Federación Mexicana de Voleibol, el cual reunirá a delegaciones de todas las entidades del país y servirá como antesala para el Campeonato Nacional de Béisbol de categoría 13-14 años, cuya inauguración está programada para el 1 de febrero.

Finalmente, el titular del deporte municipal informó que, durante las primeras semanas del año, la ciudad también albergará las eliminatorias estatales de Atletismo y Taekwondo, cuyas fechas oficiales se encuentran aún por definirse, reforzando así el posicionamiento de Monclova como un importante referente deportivo en la región.