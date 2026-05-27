Astros e Indios se enfrentan en playoffs: AHMSA decide semifinal

Las novenas de Astros e Indios regresarán al diamante el próximo fin de semana para decidir quién avanzará a la semifinal, luego de dividir honores tras los primeros dos compromisos de playoffs disputados el pasado domingo en el campo 4 del Deportivo AHMSA.

El inicio de la serie fue un auténtico carnaval de batazos. Los Astros fueron más contundentes y lograron apuntarse el triunfo por pizarra de 15 carreras contra 11, resultado que soportaron con rallys de 5 en la segunda y cuarta entrada.

La potente exhibición de los espaciales tuvo respaldo en el centro del diamante por parte del lanzador Mauricio Reyes, quien se adjudicó el acierto con una sólida actuación, mientras que Uriel Carrillo se llevó el revés.

Para el segundo encuentro, la tribu respondió con una victoria por pizarra de 6-4 para nivelar la serie y obligar al tercer y decisivo encuentro, el cual definirá al equipo invitado a la ronda semifinal.

Mario Cabrera Jr. pintó la primera rayita en la cuenta de los Indios en el tercer episodio, mientras que en la cuarta entrada se despachó con un cuadrangular que apuntaló un rally de 3; después, Héctor Cuéllar y Hugo Delgado cruzaron el plato en la sexta tanda para sellar la ventaja.

En la serpentinera, Mario Cabrera Sr. lanzó toda la ruta y se acreditó el éxito frente a Darío Gutiérrez. De esta manera, ambos equipos que volverán a ver las caras en el campo 4, el próximo domingo para decidir la eliminatoria.