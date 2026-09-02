Cruz Azul ficha a Alan Mozo: nuevo refuerzo para la defensa

Cruz Azul oficialmente tiene lateral derecho. La Máquina hizo válido este miércoles la incorporación de Alan Mozo, quien se suma al proyecto cementero después de su paso por Pachuca, aunque sus derechos todavía pertenecían a Chivas, por lo que el conjunto rojiblanco también tuvo participación en la operación.

Mozo lleva dos días entrenando con el equipo, pero con el anuncio, el conjunto dirigido por Joel Huiqui finalmente encuentra una solución para una posición que se había convertido en uno de sus principales pendientes durante el mercado de fichajes. El estratega había solicitado desde el inicio del periodo de transferencias reforzar la banda derecha e incluso tuvo que recurrir a futbolistas fuera de su posición para cubrirla.

La necesidad se hizo evidente desde la salida de Jorge Sánchez, quien dejó a Cruz Azul en febrero pasado para incorporarse al PAOK de Grecia. Desde entonces, primero Nicolás Larcamón y posteriormente Huiqui batallaron para encontrar un jugador natural para ese sector.

Mozo llega así para ocupar un hueco que llevaba varios meses abierto y convertirse en una alternativa específica para el cuerpo técnico. Su incorporación también representa el tercer refuerzo oficial de Cruz Azul para el Apertura 2023, después de los arribos de Juan Calero y Alan Montes.

Ahora, el reto para el nuevo lateral será ganarse un lugar en un equipo que viene de recuperar confianza tras vencer a Necaxa y que busca darle estabilidad a un proyecto que todavía intenta encontrar su mejor versión bajo el mando de Huiqui.

Con la llegada de Mozo, Cruz Azul refuerza una zona que llevaba meses sin un dueño natural y que espera pueda cumplir con las exigencias de la institución.