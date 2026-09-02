Leon Bailey se une al Olympiacos tras su paso por el Aston Villa

Los refuerzos no dejan de llegar al Olympiacos del mexicano Armando González. Este miércoles, el equipo anunció la llegada del atacante jamaicano Leon Bailey, proveniente del Aston Villa, de Inglaterra.

Leon, de 29 años, jugaba con el cuadro inglés desde 2021 y, previamente, había portado las casacas del Bayer Leverkusen de Alemania y el Genk de Bélgica.

Bailey se caracteriza por jugar como extremo izquierdo, lo que significaría un excelente socio en el ataque para el exdelantero punta de las Chivas del Guadalajara, la "Hormiga" González.

De hecho, este mismo día "Hormigol" marcó su primer gol con la institución en la victoria del equipo 0-4 al AEL, en la primera jornada de la liga de Grecia, y fue justo con un remate de cabeza pero con un centro que llegó desde la banda derecha.

"Estoy muy feliz de portar la playera rojo y blanco del Olympiacos, y vivir la experiencia y atmósfera en el Estadio Georgios Karaiskakis. Nos vemos pronto", mencionó el jugador en la cuenta oficial del club.

Armando González fue el más reciente fichaje del Olympiacos de Grecia, proveniente de las Chivas del Guadalajara, y fue la sexta contratación más costosa para un jugador mexicano negociado al fútbol europeo.

El nuevo refuerzo en la delantera del Olympiacos tuvo su pico futbolístico con el Bayer Leverkusen de Alemania, donde participó en 156 partidos y anotó 39 goles, además de ceder 29 asistencias. Ya con el Aston Villa inglés, Leon Bailey jugó en 146 partidos y anotó sólo 22 goles.

Las principales cualidades de Leon son la velocidad y potencia por las bandas, además de la experiencia en certámenes de alta exigencia como la UEFA Champions League, Conference League y la UEFA Europa League. Con la selección de Jamaica, Leon suma 41 partidos jugados y 7 goles anotados a nivel absoluto.

La incorporación de Leon Bailey al Olympiacos representa un refuerzo significativo para el equipo, que busca mejorar su rendimiento en la liga griega. Su experiencia en ligas europeas y su capacidad para jugar como extremo izquierdo lo convierten en un jugador clave para el ataque del equipo.

Armando González, conocido como "Hormigol", ya ha comenzado a dejar su huella en el Olympiacos, anotando su primer gol en su debut. Su conexión con Leon Bailey podría ser fundamental para el éxito del equipo en la temporada.

Antes de unirse al Olympiacos, Leon Bailey tuvo una destacada carrera en clubes europeos, destacándose en el Bayer Leverkusen y el Aston Villa. Su experiencia en competiciones internacionales será un gran aporte para el Olympiacos en su búsqueda de títulos.