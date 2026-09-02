Lobas triunfan 30-18 sobre Juniors Juvenil en Monclova

Las Lobas detonaron la artillería y terminaron fraguando una contundente victoria de 30 carreras a 18 sobre Juniors Juvenil, al enfrentarse durante la tercera serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Alejandra Zárate encabezó el ataque al batear de 5-5 y cruzar cuatro veces el plato, mientras Susana Sandoval aportó una jornada de 3-3 y cuatro anotaciones en un encuentro de amplio dominio ofensivo por parte de la manada.

Juniors Juvenil tomó la delantera desde el cierre de la primera entrada, cuando fabricó un rally de seis carreras. Sin embargo, la reacción de las Lobas fue inmediata y en el segundo rollo cosecharon un racimo de ocho anotaciones, suficiente para darle la vuelta a la pizarra y asumir el control del encuentro con ventaja de 10-6.

A partir de ese momento, la escuadra azul encendió la mecha y amplió considerablemente la ventaja. En la tercera entrada produjo un explosivo rally de siete carreras, mientras que en el cuarto capítulo agregó otras seis y cerró su producción con siete anotaciones más en el quinto episodio. Juniors Juvenil intentó mantenerse en la pelea con una carrera en la segunda entrada, seis en la cuarta y cinco en la quinta, pero no logró contener el vendaval ofensivo.

En el círculo de pitcheo, Melisa Rodríguez se apuntó la victoria después de ingresar en la segunda entrada para relevar a Alejandra Zárate, quien tuvo una complicada apertura en el primer rollo; a su vez, Katherin Villalobos cargó con el descalabro tras lanzar dos episodios y permitir 10 carreras, antes de ser relevada por otras tres lanzadoras que tampoco pudieron frenar la ofensiva de Lobas.