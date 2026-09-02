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RB Insupla avanza a semifinales tras vencer 3-0 a San Miguel FC
El equipo de RB Insupla, recién ascendido a la Primera Fuerza, mostró un gran desempeño en la cancha.
El equipo de RB Insupla reservó un lugar en la tercera etapa del certamen copero con una soberbia exhibición que le permitió golear 3-0 al San Miguel FC, en partido de eliminación directa que disputaron el domingo en la cancha de la Unidad Deportiva.
Insupla, equipo de reciente ascenso a la Primera Fuerza del balompié municipal, refrendó su buen momento al librar la segunda ronda del torneo con una holgada victoria que fue soportada por un contundente ataque y una zaga impenetrable.
Hugo de la Rosa, Omar Esparza y César Rodríguez reflejaron en el marcador la superioridad que el conjunto albinegro ejerció sobre la cancha frente a un San Miguel FC que no dio la más mínima muestra de reacción.
Con este triunfo, RB Insupla accedió a la ronda semifinal del Torneo de Copa y esperará al ganador de la llave que protagonizarán 2 Amigos FC y Aguilar City, para jugar por el pase a la gran final.