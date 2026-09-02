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RB Insupla avanza a semifinales tras vencer 3-0 a San Miguel FC

El equipo de RB Insupla, recién ascendido a la Primera Fuerza, mostró un gran desempeño en la cancha.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 02 septiembre, 2026 - 08:14 p.m.
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El equipo de RB Insupla reservó un lugar en la tercera etapa del certamen copero con una soberbia exhibición que le permitió golear 3-0 al San Miguel FC, en partido de eliminación directa que disputaron el domingo en la cancha de la Unidad Deportiva.

 

Insupla, equipo de reciente ascenso a la Primera Fuerza del balompié municipal, refrendó su buen momento al librar la segunda ronda del torneo con una holgada victoria que fue soportada por un contundente ataque y una zaga impenetrable.

 

Hugo de la Rosa, Omar Esparza y César Rodríguez reflejaron en el marcador la superioridad que el conjunto albinegro ejerció sobre la cancha frente a un San Miguel FC que no dio la más mínima muestra de reacción.

Con este triunfo, RB Insupla accedió a la ronda semifinal del Torneo de Copa y esperará al ganador de la llave que protagonizarán 2 Amigos FC y Aguilar City, para jugar por el pase a la gran final.

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