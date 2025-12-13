Toluca espera a Alexis Vega para remontar ante Tigres UANL

La participación de Alexis Vega se ha convertido en la gran incógnita de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX. El Club Deportivo Toluca, que debe remontar el marcador de 1-0 en contra frente a Tigres UANL, esperará hasta las horas previas al pitido inicial en el Estadio Nemesio Diez para decidir si utiliza a su atacante estrella.

Tras la derrota en el partido de Ida en Monterrey, el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, señaló que la decisión recaerá en una evaluación conjunta. "Vamos a esperar, tenemos tres días más. Él hace ya varios días que viene entrenando, tiene muchas ganas de estar", afirmó el "Turco", dejando la puerta abierta a la voluntad del jugador y al dictamen final del cuerpo médico. "Él también se conoce y él va a decidir si puede estar o no. Si nos puede ayudar, seguramente va a querer estar", explicó el entrenador argentino.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre Alexis Vega?

La situación física de Alexis Vega es crucial para las aspiraciones del conjunto choricero. Fuentes cercanas al club sugieren que se contempla la posibilidad de que el jugador participe infiltrado. Este plan táctico buscaría aprovechar la calidad de Vega en los minutos iniciales para intentar tomar ventaja en el marcador y, posteriormente, dosificar su esfuerzo o sustituirlo en el segundo tiempo, dependiendo de su respuesta física.

A pesar de la mínima desventaja, Mohamed se mostró optimista sobre las posibilidades de su equipo, recordando la fortaleza que ha mostrado en el Estadio Nemesio Diez durante la Liguilla. "Es una serie que está totalmente abierta, vamos a jugar en nuestra casa sabiendo que estamos abajo del marcador", dijo.

¿Cuáles son las expectativas para la final del Apertura 2025?

El técnico reconoció que, a diferencia de la Semifinal, Toluca está obligado a anotar al menos dos goles para coronarse campeón sin necesidad de penales. Sin embargo, enfatizó que la localía y la altura de Toluca son factores que el equipo buscará explotar a su favor.

La presencia de Alexis Vega en el once inicial podría ser determinante para el planteamiento ofensivo del Toluca, y el club mantendrá el suspenso hasta el último momento antes de buscar la remontada ante Tigres para levantar el título de la Liga MX.