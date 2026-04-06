Alfredo Hurtado destaca en Charros de Jalisco tras un cambio de equipo

GUADALAJARA, Jalisco 06-Apr-2026 .-A un paso del retiro en 2024, Alfredo Hurtado le dio un vuelco a su carrera tras llegar a los Charros de Jalisco, equipo con el que pasó de la incertidumbre al protagonismo.

En Jalisco no solo encontró un lugar en el lineup; halló confianza, estabilidad y, sobre todo, una nueva forma de ver el béisbol. Celebró un campeonato invernal, un subcampeonato veraniego e, incluso, vivió un sueño al jugar ante los actuales bicampeones de Grandes Ligas: los Dodgers de Los Ángeles.

"Es lo bonito del béisbol, uno nunca sabe dónde va a parar, a quién se va a encontrar y cuál será su destino. Es una historia muy, muy bonita; me siento muy bendecido y afortunado de que me hayan pasado cosas así."

"Ahora veo las cosas más positivas: si me pasó esto, ¿qué más puede pasar? Estoy más tranquilo, disfruto del juego y de las experiencias que me brinda", contó el catcher Hurtado para Grupo REFORMA.

Fiel creyente de Dios y el decreto, "Chapo" encontró en Jalisco un cambio deportivo, pero sobre todo mental, y se volvió un referente bajo el mando de Benjamín Gil.

"Que Bravos me diera de baja me cambió la mentalidad. Llegar a Charros fue muy importante para mi carrera; si ellos no me dejaban libre, no hubiera sido campeón ni hubiera hecho de este equipo mi casa", añadió.

Hurtado cumplió un sueño al haber sido parte del campamento de la Selección Mexicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol, en el que incluso pudo ver acción ante los Dodgers en duelos de preparación.

"Fue un sueño. Me invitaron al campamento para ayudarles a cachar, pero no esperaba siquiera jugar y lo terminé haciendo.

"Casi, casi me cuelo como porra a Houston, pero jugar ante Dodgers y estar con México fue una experiencia increíble, que sirve de motivación para seguir mejorando; quizás regresar en 3 años, pero ahora como jugador activo", afirmó Hurtado.

El pelotero de 28 años dejó atrás las despedidas y hoy busca el protagonismo en la Liga Mexicana de Béisbol con los Charros.