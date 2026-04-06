Isaac del Toro inicia con éxito la Vuelta al País Vasco 2026

El ciclismo mexicano sigue dando de qué hablar en Europa. Este lunes, Isaac del Toro inició su participación en la Vuelta al País Vasco 2026 con una actuación sólida en la primera prueba: la contrarreloj individual, donde finalizó en la posición 13, dejando buenas sensaciones ante la élite del pelotón internacional.

Un inicio estratégico en una carrera brutal

La Itzulia no da tregua desde el primer día. La competencia arrancó con una contrarreloj de casi 14 kilómetros en Bilbao, un recorrido corto pero altamente técnico que comenzó a marcar diferencias desde el inicio.

Del Toro, líder del UAE Team Emirates, sabía que este primer examen no definiría la carrera, pero sí podía ser clave para mantenerse competitivo en la clasificación general. Y lo logró: terminar dentro del top 15 en una especialidad que no es su mayor fortaleza demuestra que el mexicano está listo para pelear.

Un mexicano en ascenso constante

El resultado no es casualidad. Isaac del Toro llega a esta carrera como uno de los ciclistas más en forma del mundo, tras conquistar el UAE Tour y la Tirreno-Adriático en este mismo año.

Su crecimiento ha sido meteórico. De ser una promesa, hoy ya compite de tú a tú con figuras como Primož Roglic o Juan Ayuso, en una de las vueltas más exigentes del calendario.

La clave: resistir y atacar en la montaña

Aunque la contrarreloj sirve como punto de partida, la verdadera batalla apenas comienza. La Vuelta al País Vasco está diseñada para escaladores: seis etapas, más de 800 kilómetros y un desnivel acumulado superior a los 16 mil metros.

En ese terreno, Del Toro puede marcar diferencia. Su fortaleza en la montaña y su capacidad táctica lo convierten en un serio contendiente para escalar posiciones en los próximos días.

Más que un resultado, una declaración

Finalizar 13 en la primera etapa puede parecer discreto para algunos, pero en el contexto de una contrarreloj WorldTour, es un mensaje claro: Isaac del Toro está en la pelea.

La Itzulia apenas comienza, pero el mexicano ya dejó claro que no está ahí para participar... sino para competir al más alto nivel.