Hormiga González brilla en Chivas: promedia un gol cada 77 minutos

La Hormiga González promedia un gol cada 77 minutos y está encaminado a pelear por el título de goleo. De conseguirlo, se convertiría en el primer bicampeón de goleo en la historia de las Chivas.

Esos números hablan por sí solos, pero parecen no ser suficientes para Armando González. El mexicano vive un momento destacado con el Guadalajara y, aunque su nombre resuena en la Liga MX, su lugar en el Mundial 2026 parece desvanecerse en las decisiones de Javier Aguirre. A pesar de sus números, su presencia en la convocatoria no termina de consolidarse.

Para Aguirre, las opciones de un centro delantero que parecen estar por encima de La Hormiga son: Raúl Jiménez, con seis anotaciones entre la Premier League y la EFL Cup; Santiago Giménez, futbolista del Milán, quien regresa de una lesión y aún no ha marcado en lo que va del año; Germán Berterame, que tenía dos goles con los Rayados de Monterrey, pero con el Inter Miami solo ha conseguido un gol en un amistoso.

Para dimensionar la actualidad del mexicano, el pasado fin de semana anotó dos goles contra los Pumas. Con esos 12 tantos, se iguala con Lamine Yamal, jugador del Barcelona, como los sub-23 con más goles en lo que va de 2026.

La discusión ya no es si merece una oportunidad, sino por qué no la tiene. Por su presente, su ritmo y su impacto, La Hormiga González no solo pide un lugar, sino que obliga a replantear decisiones.

En un momento en el que México busca certezas de cara al Mundial 2026, el Vasco debería reconsiderar. Porque, en este momento, el mejor delantero mexicano está jugando y marcando cada 77 minutos.