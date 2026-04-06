Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en cuartos de final de Champions

El fútbol europeo se prepara para una noche de alto voltaje. El Real Madrid y el Bayern Múnich vuelven a cruzar caminos en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, en un duelo que no solo enfrenta a dos potencias históricas, sino también a estilos, figuras y momentos muy distintos.

El clásico europeo que nunca decepciona

No es un partido más. Se trata de uno de los enfrentamientos más repetidos y emblemáticos en la historia de la Champions, y cada capítulo añade drama a una rivalidad cargada de historia. De hecho, será el 29º duelo entre ambos clubes en competiciones UEFA, con ligera ventaja reciente para los españoles.

El Real Madrid llega con dudas en LaLiga, pero con su clásica "magia europea" intacta. Mientras tanto, el Bayern arriba con números demoledores en la temporada y una ofensiva temible liderada por sus estrellas.

Pronóstico: goles, espectáculo... y mucha tensión

Si algo anticipan los expertos es un partido abierto y lleno de emociones. Alta probabilidad de más de 2.5 goles. Gran opción de que ambos equipos anoten. Encuentro parejo, aunque con ligera inclinación hacia el Bayern en probabilidades. Esto no sorprende: ambos equipos vienen con registros goleadores impresionantes y protagonizan duelos directos casi siempre llenos de anotaciones. Además, el contexto de ida de eliminatoria suele empujar a propuestas ofensivas, especialmente cuando hay tanto talento en ataque.

Claves del partido

1. La mística del Madrid: Aunque su temporada ha sido irregular, el conjunto blanco tiene una habilidad única para crecer en noches europeas. Incluso tras tropiezos recientes, el equipo confía en responder en el Bernabéu.

2. El poder ofensivo del Bayern: Los alemanes llegan con una de las mejores cifras goleadoras del torneo (más de 30 goles), demostrando que su ataque puede romper cualquier defensa.

3. El duelo táctico: Madrid apuesta por transiciones rápidas y pegada letal, mientras que el Bayern mantiene un estilo más estructurado y dominante con balón. Este contraste puede definir la eliminatoria.

Posibles alineaciones

Real Madrid (4-3-3 / 4-4-2)

Portero: Lunin

Defensa: Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García

Medio campo: Valverde, Tchouaméni, Güler

Ataque: Mbappé, Vinicius

Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Neuer

Defensa: Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer

Medio campo: Kimmich, Pavlovic

Ataque: Olise, Gnabry, Luis Díaz

Delantero: Harry Kane

Jugadores a seguir

Kylian Mbappé: el arma más letal del Madrid en transición.

Vinicius Jr.: desequilibrio constante por banda.

Harry Kane: goleador implacable del Bayern.

Jamal Musiala / Olise: creatividad alemana en ataque.

El escenario: el Bernabéu

El partido se jugará en el mítico Santiago Bernabéu, un estadio donde el Real Madrid suele hacerse gigante en noches europeas. Ese factor emocional podría inclinar la balanza en una serie que promete ser cerrada.

Una eliminatoria impredecible

Todo apunta a una batalla intensa, con goles y momentos de máxima tensión. El Bayern parece llegar más sólido en lo colectivo, pero el Real Madrid tiene algo que no se mide en estadísticas: su capacidad para sobrevivir y ganar en la Champions. En otras palabras: el favorito puede ser uno... pero el peligro siempre es el Madrid.