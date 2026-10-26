Allende golea 4-0 a Nueva Creación en la Liga Intermunicipal de Fútbol

El equipo de Allende no encontró oposición dentro de la cancha y se agenció los 3 puntos sin mayores contratiempos al golear por 4-0 a la escuadra de Nueva Creación, en partido que disputaron el domingo en la segunda fecha de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Con un estilo dinámico y variantes a la ofensiva, la oncena allendista impuso una clara superioridad sobre el terreno de juego y definió el resultado con una holgada ventaja que comenzó a labrarse desde temprano.

Marco Luna se encargó de abrir el marcador; luego, Alan Cabrera apareció para firmar el 2-0, mientras que Ángel Amaya aprovechó las carencias defensivas de Nueva Creación para hacer el tercer tanto que perfiló al Allende hacia la goleada.

Ya en la parte complementaria, Edison Contreras ingresó de cambio para convertirse en el autor del 4-0 definitivo, triunfo con el que el conjunto allendista refrendó su buen inicio de torneo en la categoría Primera del balompié fronterense.