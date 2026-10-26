Julián Quiñones logra histórico puesto en Balón de Oro 2026

LONDRES — El delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones se ubicó en el puesto 28 de la clasificación general del Balón de Oro 2026 organizada por la revista France Football, marcando un hito en la historia del balompié azteca dentro de la gala efectuada en la capital británica.

La posición alcanzada por el atacante del Al-Qadsiah representa el lugar más alto obtenido por un futbolista representante de la Selección Mexicana en la votación masculina del galardón individual, superando la casilla 30 que ocupó el guardameta Guillermo Ochoa en la edición de 2007.

El reconocimiento otorgado a Quiñones deriva de su desempeño ofensivo tanto en el ámbito de clubes como a nivel de selecciones nacionales durante el último año. En la Saudi Pro League, el artillero se coronó campeón de goleo tras acumular 33 anotaciones en la temporada, superando en la tabla de goleo individual a figuras internacionales como el británico Ivan Toney y el portugués Cristiano Ronaldo.

¿Cómo se destacó Julián Quiñones en el Balón de Oro 2026?

En el plano internacional, el delantero se consolidó como una de las piezas clave en el esquema de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 celebrada en Norteamérica. Quiñones registró cuatro goles durante la justa veraniega, finalizando como uno de los máximos referentes de ataque del conjunto nacional.

¿Qué otros futbolistas mexicanos fueron reconocidos?

De manera paralela, la entrega del premio destacó la participación de la delantera mexicana Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, quien se posicionó en el lugar 21 de la votación femenina del Balón de Oro tras conseguir tres títulos a nivel local e integrarse entre las principales referentes del futbol internacional.