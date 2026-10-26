Luis Fernando Galván festeja su cumpleaños con temática jurásica

Una celebración llena de alegría protagonizó Luis Fernando Galván Serrato con motivo de su quinto cumpleaños, ocasión en la que recibió felicitaciones y muestras de cariño de sus familiares y amiguitos.

El festejo tuvo lugar en un salón de eventos infantiles, donde la decoración inundó un mundo jurásico, temática que encantó al cumpleañero, a quien le cantaron las mañanitas y le expresaron sus buenos deseos con emotivas muestras de cariño.

Sus papás, Luis Fernando Galván y Delia Serrato, compartieron este día especial con sus invitados entre las mejores atenciones como buenos anfitriones.

También estuvieron presentes sus tíos, Adrián Serrato y Wendolyn Serrato; sus abuelos maternos, Delia Castro y Adrián Serrato; así como su abuela paterna, Deyanira Martínez.

A la celebración se sumaron su madrina, Julissa Castro, y su bisabuelo, Serapio Castro, quienes se unieron a las felicitaciones para el pequeño cumpleañero.