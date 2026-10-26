Cruz Azul logra victoria 3-1 ante Querétaro: Joel Huiqui resalta el esfuerzo del equipo

CIUDAD DE MÉXICO — El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, destacó el rendimiento colectivo y la efectividad ofensiva mostrada por el equipo tras la victoria por 3-1 obtenida ante Querétaro en el Estadio Corregidora, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026.

El resultado posibilitó que el conjunto cementero hilvanara tres triunfos consecutivos y escalara a las primeras posiciones de la clasificación general. Huiqui enfatizó el esfuerzo del plantel para resolver con saldo favorable los compromisos pactados durante la fecha doble del balompié mexicano.

El timonel celeste señaló que el trabajo realizado durante los entrenamientos semanales se reflejó en el terreno de juego, resaltando que la contundencia goleadora del club no recae únicamente en los delanteros de área, sino también en la aportación de los elementos que se suman desde la segunda línea.

¿Cómo ocurrió la victoria de Cruz Azul?

Durante el encuentro disputado en suelo queretano, Cruz Azul abrió el marcador por conducto de Andrés Montaño mediante la vía del penalti al minuto 18. Pese a que el conjunto local igualó provisionalmente por obra de Mateo Coronel al 32, La Máquina recuperó la ventaja antes del descanso con anotaciones de Nicolás Ibáñez al 44 y de Christian Ebere en los minutos de compensación del primer tiempo.

Detalles del partido en el Estadio Corregidora

En la parte complementaria, el guardameta Andrés Gudiño contuvo los aproximamientos de la escuadra local, permitiendo al cuadro visitante administrar la diferencia en el marcador y asegurar las tres unidades en calidad de visitante.

La plantilla celeste concluirá la fase regular de la competencia enfrentando a León en calidad de local el domingo 1 de noviembre, para posteriormente visitar a los Tigres de la UANL el 7 de noviembre y cerrar la etapa clasificatoria ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron el 22 de noviembre.