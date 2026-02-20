Álvaro Arbeloa defiende a Vinicius tras insulto racista en Champions

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero de 2026.- El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dice que el racismo que sufrió Vinicius es inaceptable y que no lo pueden tolerar.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dice que el racismo que sufrió Vinicius en el juego ante Benfica en la Champions League es inaceptable y que no lo pueden tolerar.

En el juego, Vinicius anotó al 50 y luego acusó al futbolista de las Águilas, Gianluca Prestianni, de hacerle un insulto racista, lo que generó caos por varios minutos.

"Si Vinicius decía que no seguía jugando, nos hubiésemos ido uno detrás de otro. No hay ningún título que me hará sentir igual de orgulloso que lo que sentí el martes gracias al compañerismo de todos", agregó Arbeloa.

El técnico, cercano a José Mourinho, no quiso opinar si le decepcionó la reacción del entrenador del Benfica, salió en defensa de su jugador y acusó a su vez a Vinícius de haber provocado a los aficionados y jugadores de las Águilas por haber celebrado el gol que marcó con un baile.

"Todo el mundo vio lo que pasó. Todos estuvimos viendo el partido. Eso es lo realmente importante, no podemos desviar el tema. Está en manos de la UEFA, llevan años luchando y tienen la oportunidad de demostrar que la lucha no son solo palabras", indicó.

Arbeloa, quien llegó al banquillo blanco el pasado 12 de enero tras la salida de Xabi Alonso, dice que el equipo ha crecido en las últimas semanas.

"Respecto al equipo, ha tenido un gran crecimiento estas semanas. Estoy igual de tranquilo que cuando había críticas. Somos conscientes de la exigencia de este club y queremos seguir trabajando. La Liga es muy larga, para mí casi ni ha empezado. Tenemos una visita muy complicada, como todas, y nuestro objetivo es no relajarnos. Para ganar todos los partidos hay que estar al cien por cien", indicó.

El Real Madrid enfrenta al Osasuna en la Jornada 25 de LaLiga, torneo del cual es líder.