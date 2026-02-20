Neymar revela su posible retiro mientras juega con Santos

CIUDAD DE MÉXICO, 20-Feb-2026.- El astro brasileño Neymar dejó entrever que el retiro no está muy lejano para él. Ya con 34 años cumplidos, el jugador reapareció el domingo anterior con el Santos de Brasil tras someterse a una artroscopia a finales del 2025 por una lesión en la rodilla izquierda. Precisamente las constantes molestias y el paso del tiempo le han pasado factura al exjugador de clubes como Barcelona, PSG y Al Hilal. "No sé qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a suceder el año que viene, puede ser que llegue diciembre y me quiera retirar. Va a salir de mi corazón. Vamos un día a la vez. Este año es muy importante, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí, con la Copa del Mundo. Es un desafío muy grande.", dijo el atacante en una entrevista con Cazé TV.

Neymar fue pieza fundamental para que el Santos no descendiera en el Brasileirao al anotar ocho goles y dar una asistencia en 20 partidos, además, busca entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti y así disputar su cuarto Mundial con la Selección verde-amarela, que comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.