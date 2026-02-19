Jesús Garza es convocado a la selección mexicana para partido en Querétaro

El lateral de Tigres, Jesús Garza, es la nueva cara en la Selección Mexicana y una de las grandes novedades en la lista de Javier Aguirre. El defensor fue convocado para el partido amistoso contra Islandia que se celebrará el 25 de febrero en Querétaro.

Esta cita se da en una coyuntura especial: al no ser fecha FIFA, el cuerpo técnico de la selección optó por una lista que integra únicamente elementos de la Liga MX, permitiendo evaluar a futbolistas como Garza para cara al proceso mundialista. Este encuentro se convierte en una oportunidad crucial para que el joven de Tigres demuestre su valía.

Jesús Ángel Garza García es un producto de la cantera de los Tigres de la UANL, club con el que ha forjado toda su trayectoria profesional. Su progresión lo ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano en la posición de defensa.

El lateral ha mantenido un rol activo en el equipo felino, acumulando un total de 21 partidos disputados en la temporada 2025/2026, sumando 1,468 minutos de juego entre Liga MX (Apertura y Clausura), liguilla, y Copa de Campeones Concacaf.

La decisión de convocar a Garza, junto a otros futbolistas que militan exclusivamente en la Liga MX, subraya la intención del cuerpo técnico de ampliar el abanico de variantes para el proceso de la Selección Nacional.

El partido en Querétaro será un termómetro para evaluar el rendimiento de los nuevos talentos en un contexto de alta exigencia, permitiendo al seleccionador Javier Aguirre tomar decisiones informadas con miras a futuras convocatorias y la consolidación del equipo nacional.

México vs. Islandia

Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2026

Hora: 20:00 hrs. (tiempo del centro de México)

Estadio: La Corregidora

Transmisión: Azteca 7 / Canal 5

Los boletos para el partido entre México e Islandia se pusieron a la venta a través de las plataformas oficiales autorizadas por los organizadores. Se espera un lleno en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos del Querétaro.