Fidalgo se integra al Tri y vive su primer entrenamiento en el CAR

El futbolista Álvaro Fidalgo tuvo su primera práctica con la Selección Mexicana de Fútbol en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), como parte de la preparación rumbo a los partidos amistosos frente a Portugal y Bélgica.

Durante la sesión, el mediocampista trabajó junto al resto de los convocados bajo las órdenes del cuerpo técnico, participando en ejercicios en grupos reducidos. En el entrenamiento se le vio interactuar con jugadores como Alexis Vega y Roberto Alvarado, con quienes incluso bromeó al finalizar la práctica sobre su bienvenida al equipo.

Fidalgo también dejó destellos de su calidad en el campo, destacando una asistencia precisa para Jesús Gallardo, quien definió la jugada con gol durante el entrenamiento.

El exjugador del América no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa, señalando que representar a México es uno de los momentos más significativos de su carrera. A través de sus declaraciones, expresó orgullo, agradecimiento y un fuerte compromiso por responder a la confianza depositada en él.

El mediocampista ya cuenta con la documentación necesaria para representar al combinado nacional, luego de completar su cambio de afiliación ante la FIFA, trámite gestionado con apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol.

Ahora, Fidalgo se mantiene a la espera de recibir la oportunidad de debutar bajo la dirección de Javier Aguirre, lo que podría ocurrir en el duelo ante Portugal, posiblemente en el Estadio Azteca.