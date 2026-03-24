Antoine Griezmann sacude el mercado: de leyenda del Atlético al nuevo rostro de la MLS

El fútbol mundial acaba de presenciar un movimiento que marca el fin de una era y el inicio de otra. Antoine Griezmann, uno de los jugadores más emblemáticos del Atlético de Madrid, ha decidido dar un giro a su carrera al firmar con el Orlando City.

Un adiós histórico en España

La salida del delantero francés no es cualquier transferencia: se trata del máximo goleador histórico del Atlético, con más de 200 goles y una década dejando huella en el club.

Durante su paso por el equipo rojiblanco, Griezmann no solo acumuló cifras impresionantes, sino también títulos importantes como la Europa League y la Supercopa de Europa. Su legado lo coloca como una auténtica leyenda del club.

A pesar de su salida ya confirmada, el francés no se marcha de inmediato: permanecerá hasta el final de la temporada 2025-2026, con la intención de despedirse peleando por más trofeos.

El "sueño americano" se hace realidad

El fichaje con Orlando City comenzará oficialmente en julio de 2026, en un contrato que lo vincula por al menos dos temporadas, con opción a una más.

Para Griezmann, esta decisión no es improvisada. Desde hace tiempo tenía el objetivo de jugar en la Major League Soccer, una liga que ha crecido rápidamente y que ahora atrae a grandes estrellas del fútbol mundial.

Su llegada no solo fortalece al club de Florida, sino que también refuerza la imagen global de la MLS, que sigue sumando figuras de renombre internacional.

De campeón del mundo a figura global

A sus 35 años, Griezmann llega con un currículum impresionante: campeón del mundo con Francia en 2018, protagonista en torneos internacionales y uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

Con su fichaje, se une a la lista de campeones del mundo que han decidido probar suerte en Estados Unidos, consolidando la MLS como una liga cada vez más competitiva y mediática.

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Más que un fichaje, un símbolo

La llegada de Griezmann a Orlando no es solo un refuerzo deportivo: representa un cambio en el mapa del fútbol. La MLS deja de ser vista como un destino de retiro para convertirse en un escenario donde las estrellas aún pueden brillar.

Para los aficionados, será la oportunidad de ver a un ícono europeo reinventarse en un nuevo entorno. Para el propio Griezmann, es el inicio de un capítulo diferente... pero igual de ambicioso.