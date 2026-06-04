Panini anuncia actualización de estampas del álbum del Mundial 2026; Fidalgo entre las figuras

CIUDAD DE MÉXICO — La empresa editorial Panini anunció de manera oficial el lanzamiento de su set de actualización para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una extensión que incluirá la incorporación de nuevos futbolistas que lograron asegurar su convocatoria de último momento, destacando la presencia del mediocampista español Álvaro Fidalgo como una de las figuras principales de la colección.

El anuncio fue detallado por los representantes de la marca en México, quienes explicaron que este paquete de actualización tiene como propósito corregir y poner al día las plantillas de las diversas selecciones nacionales, luego de que los directores técnicos presentaran los listados definitivos de jugadores para la justa internacional. El proceso de impresión original de los álbumes se realiza con meses de anticipación, lo que suele generar discrepancias con las convocatorias finales debido a lesiones o decisiones tácticas de último minuto.

¿Qué futbolistas se incluyen en el set de actualización?

La inclusión de Álvaro Fidalgo, jugador que milita en el Club América de la Liga MX, representa uno de los atractivos principales para el mercado mexicano dentro de este formato de actualización. El centrocampista asturiano, cuya posible incorporación al esquema de la Selección de España había generado un amplio debate mediático en los meses previos, contará finalmente con su propio cromo oficial impreso, permitiendo a los coleccionistas integrarlo en las páginas correspondientes al selectivo europeo.

De acuerdo con las especificaciones técnicas compartidas por la editorial, el set de actualización estará compuesto por un total de 48 nuevas estampas autoadhesivas. Además de Fidalgo, el paquete incorpora a diversos elementos de selecciones sudamericanas y europeas que destacaron en el cierre de las eliminatorias o que se vieron beneficiados por la ampliación de los cupos en las plantillas oficiales autorizadas por la FIFA para este torneo.

¿Cómo se registrarán las bajas de jugadores?

El paquete complementario incluirá también un pliego de transferencias tácticas y elementos informativos diseñados para colocarse directamente sobre las casillas de los jugadores que causaron baja definitiva de la competencia por motivos de salud o por exclusión técnica. Con este mecanismo, la empresa busca que los aficionados posean un registro estadístico y visual exacto de los planteles que disputarán el certamen.

Panini confirmó que el set de actualización estará disponible para su adquisición a partir de la próxima semana en todos los puntos de venta oficiales, locales cerrados, tiendas departamentales y quioscos de distribución autorizados en el territorio nacional. Los organizadores enfatizaron que el producto mantendrá un precio estandarizado y accesible, con la finalidad de incentivar a la comunidad de coleccionistas a completar el llenado de sus álbumes antes del silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial.