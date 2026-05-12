Real Betis clasifica a Champions League: Álvaro Fidalgo celebra el logro

El fútbol europeo presenció una jornada inolvidable donde el Real Betis, escuadra en la que milita el talentoso mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo, amarró de forma matemática su anhelada clasificación a la fase de grupos de la Champions League. Este monumental logro se materializó durante la emocionante Jornada 36 de LaLiga, desatando una verdadera fiesta en las gradas y garantizando que el himno más famoso del balompié mundial volverá a sonar en territorio andaluz la próxima campaña.

Para comprender la verdadera magnitud de esta hazaña, es necesario echar un vistazo al pasado. Tuvieron que transcurrir exactamente 20 años para que la fiel afición bética volviera a celebrar un pase al certamen de clubes más prestigioso del planeta. La última aparición del cuadro sevillano en la Champions League ocurrió en la lejana temporada 2005-2006. En aquella mágica época, la plantilla superó al Mónaco en la ronda previa bajo las órdenes del estratega Llorenç Serra Ferrer, aunque su aventura terminó pronto al quedar eliminados en la fase de grupos.

Hoy, la historia se reescribe con letras de oro gracias al magistral trabajo del técnico Manuel Pellegrini, quien formó una escuadra sumamente competitiva. La clasificación se consumó no solo por el esfuerzo propio, sino por una combinación vital de resultados. Horas antes del pitazo inicial en Sevilla, el Celta de Vigo sufrió una dolorosa derrota de 3-2 frente al Levante. Con este tropiezo, los gallegos se estancaron en 50 unidades. Por su parte, el equipo de Álvaro Fidalgo alcanzó los 57 puntos. Al restar únicamente dos partidos en el calendario del fútbol español, la abismal diferencia de siete puntos hizo matemáticamente imposible que los persiguieran, asegurando así el codiciado boleto de forma anticipada.

A pesar de tener el escenario servido, el encuentro frente al Elche resultó sumamente complejo y lleno de alta tensión. El conjunto visitante, dirigido por Éder Sarabia, saltó al terreno de juego con el cuchillo entre los dientes pues peleaba desesperadamente por la permanencia y buscaba evitar el descenso. Las cosas iniciaron de maravilla para los locales cuando, apenas a los 9 minutos de acción, el delantero Juan Camilo 'Cucho' Hernández mandó el balón al fondo de las redes tras aprovechar una pincelada de asistencia de Pablo Fornals. No obstante, la alegría duró muy poco, ya que Héctor Fort enmudeció al estadio al marcar el tanto del empate a los 41 minutos, justo antes del silbatazo de medio tiempo.

La parte complementaria trajo consigo un punto de inflexión decisivo. A los 49 minutos, el árbitro central le mostró la tarjeta roja directa a Léo Pétrot, dejando al Elche con un jugador menos. Esta ventaja numérica inclinó la balanza definitivamente. El Real Betis asedió la portería rival y finalmente, a los 68 minutos, Pablo Fornals culminó su brillante actuación individual anotando el 2-1 definitivo.

Si bien las rotaciones de Manuel Pellegrini provocaron que Álvaro Fidalgo observara todo el encuentro desde el banquillo por decisión táctica, el canterano americanista representó una pieza de gran valía durante toda la campaña. Ahora, el mexicano se prepara para el reto más grande de su carrera: deslumbrar a toda Europa.