Javier Aguirre revela prelista de 55 jugadores para Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana dio a conocer este martes la prelista de 55 jugadores con miras a la Copa del Mundo 2026, primera convocatoria amplia elaborada por el técnico Javier Aguirre para encarar el torneo internacional.

Entre los aspectos más destacados aparece la ausencia de Hirving "Chucky" Lozano y Rodrigo Huescas, quienes quedaron descartados para disputar el Mundial. En el caso de Lozano, la decisión responde a temas disciplinarios y a la falta de actividad con San Diego FC, mientras que Huescas continúa recuperándose de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

¿Qué jugadores están en la prelista de Javier Aguirre?

El estratega nacional deberá definir el próximo 1 de junio la lista definitiva de 26 futbolistas que será enviada a la FIFA para representar a México en la justa mundialista.

Dentro de la convocatoria preliminar tampoco aparecen jugadores que aún atraviesan procesos de rehabilitación, como Jesús Orozco Chiquete y Luis Ángel Malagón. En contraste, sí fueron considerados elementos que recientemente dejaron atrás problemas físicos, entre ellos Luis Chávez, César Huerta, Julián Araujo y el capitán Edson Álvarez.

Detalles sobre los porteros convocados

La prelista incluye además a futbolistas de la Liga MX que no participaron en la concentración del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento, pero que todavía mantienen posibilidades de integrar la convocatoria final. Entre ellos destacan Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Jesús Angulo, Everardo López y Diego Lainez.

En la posición de portero, Aguirre sorprendió al contemplar a seis arqueros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Álex Padilla, José Antonio Rodríguez y Carlos Moreno.

También figuran jugadores naturalizados y mexicoamericanos como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Germán Berterame, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Richard Ledezma y Jorge Ruvalcaba.