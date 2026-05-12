Javier Aguirre revela prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Luego de semanas de intensa expectativa en el entorno del fútbol nacional, el director técnico Javier Aguirre reveló de manera oficial la esperada prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. El estratega conformó un grupo de 55 futbolistas, en donde destaca rotundamente la presencia de Carlos 'Charly' Rodríguez y Marcel Ruiz, dos piezas que generaron mucha conversación y dudas en los días previos al gran anuncio.

El reglamento oficial del torneo dicta que el cuerpo técnico reduzca esta extensa nómina a un máximo de 26 jugadores para encarar la justa internacional. Sin embargo, Javier Aguirre blindó su proyecto, ya que en caso de alguna eventualidad o lesión de último minuto, el estratega únicamente podrá disponer de los elementos incluidos en este registro previo.

El ambiente del fútbol mexicano se agitó semanas atrás cuando salió a la luz una convocatoria previa conformada solo por militantes de la Liga MX. En aquel momento, la ausencia de 'Charly' Rodríguez y Marcel Ruiz sorprendió a propios y extraños, pues ambos formaron parte vital de todo el proceso de preparación del combinado nacional. Afortunadamente para sus seguidores, los dos talentosos mediocampistas aparecieron en el documento final que la federación envió a la FIFA.

Dentro de la planeación deportiva, todo indica que los futbolistas del torneo local que reportaron anteriormente aseguraron su lugar en el Mundial 2026, el cual organizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Esos nombres que apuntan a ser inamovibles son: Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Israel Reyes, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Antes de que ruede el balón de forma oficial, la Selección Mexicana disputará tres compromisos amistosos de alto calibre para afinar detalles técnicos y tácticos. La gira de preparación iniciará contra la escuadra de Ghana el 22 de mayo en la ciudad de Puebla. Posteriormente, el equipo viajará a Pasadena para medirse contra Australia el 30 de mayo, y cerrará su preparación el 4 de junio frente a Serbia en la capital mexiquense, Toluca.

Todo este largo recorrido culminará en la gran inauguración del Mundial 2026, programada para el próximo 11 de junio. Ese día histórico, el equipo nacional chocará contra la selección de Sudáfrica en la mítica cancha del Estadio Banorte (recinto que la afición conocía históricamente como el majestuoso Estadio Azteca).

A continuación, te presentamos cómo se distribuyen por posiciones los 55 futbolistas que sueñan con representar al país en la máxima fiesta deportiva:

Porteros: Alex Padilla, Antonio Rodríguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa, Raúl Rangel.

Defensas: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma, Víctor Guzmán.

Medios: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Ricardo Angulo.

Delanteros: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Santiago Giménez.