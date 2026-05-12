Atlético de Madrid gana 2-1 a Osasuna en El Sadar: se acerca a Champions

El Atlético de Madrid se impuso al Osasuna en El SADAR para que prácticamente se acerquen al cierre de la temporada con el boleto a Champions League consumado; el conjunto del Cholo Simeone venció 2-1 al Osasuna con Obed Vargas como titular.

Apenas en el inicio del cotejo los locales avisarían sobre el marco Colchonero por conducto de Budimir, quien sacó un disparo que terminó en las manos de Musso, la primera de gran peligro para Osasuna.

Al minuto, una jugada se irá revisada por probable mano, sentenciada por José Luis Guzmán con la revisión del VAR que da por buena la marcación. Ademola Lookman no falla y anota desde los once pasos para abrir el marcador.

Error de Koke en propio terreno de juego al regalar el esférico a Budimir, quien queda solo frente al arco y manda el balón por encima del travesaño ante la salida de Musso, en una jugada que dejó un par de errores garrafales, esto al minuto 23.

Antes del descanso aparecería otra jugada polémica; se pedía penal por un contacto de Llorente sobre el atacante; el árbitro dice juegue tras unos segundos de espera que se revisan desde el VAR para que continúe el partido.

Alexander Sorloth pondría el segundo para el Atlético de Madrid y la situación se ponía aún más complicada para los locales que soñaban con una victoria y meterse en zona de competición europea desbancando a la Real Sociedad de San Sebastián.

El Atlético de Madrid se metería en problemas en el minuto 79; Marcos Llorente veía su segunda tarjeta amarilla y era expulsado. Y tan solo minutos después llegaría el descuento de Osasuna por conducto de Kiko Barja.

Finalmente, se terminó el partido con la victoria de los Colchoneros para consolidarse en la cuarta posición quedándose a tres unidades del tercer puesto que ostenta el Villarreal y lejos del segundo que es el Real Madrid con 77 puntos.