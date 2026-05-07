Álvaro Fidalgo lleva al Real Betis a soñar con la Champions League

El cierre de temporada en el fútbol de España tomó un giro espectacular y lleno de dramatismo para el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo. Lo que parecía un boleto seguro a la Europa League para el Real Betis, repentinamente se transformó en la oportunidad de oro para codearse nuevamente con la élite del continente en la Champions League. Curiosamente, este salto monumental no llegó únicamente por el esfuerzo de la plantilla verdiblanca en la cancha, sino gracias a una carambola del destino provocada por la hazaña de otro equipo ibérico: el Rayo Vallecano.

Para el conjunto andaluz, las últimas semanas representaron un renacer futbolístico. Bajo la dirección técnica de Manuel Pellegrini, el equipo recuperó la memoria táctica y se afianzó en la parte alta de la tabla, pero la noticia que sacudió los cimientos de la institución llegó desde un frente totalmente inesperado, desatando la locura total entre los aficionados sevillanos.

Durante el jueves de competencia continental, la escuadra de Vallecas amarró su clasificación a la Final de la Conference League. Este tremendo resultado impactó de lleno la clasificación de LaLiga española, ya que la UEFA habilitó un quinto boleto directo para la próxima edición de la UEFA Champions League. Tradicionalmente, el campeonato ibérico contaba con solo cuatro cupos, mismos que potencias como Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid aseguraron con anticipación.

Con esta nueva plaza disponible en el radar, el Real Betis cayó parado. Actualmente, el equipo marcha en la quinta posición general con 53 puntos, sacándole seis unidades de ventaja al Celta de Vigo, su perseguidor más cercano. Con apenas cuatro jornadas y doce puntos por disputarse en el fútbol español, el cuadro bético acaricia el sueño de escuchar el mítico himno del torneo de clubes más importante del planeta, dependiendo casi de sí mismos para lograrlo.

Para el talentoso volante naturalizado mexicano, el escenario luce inmejorable y marca el mejor momento de su carrera profesional. Semanas atrás, el jugador recibió la fantástica noticia de su inclusión en la prelista de la Selección Mexicana para encarar el próximo Mundial 2026, un premio sumamente merecido por su regularidad en el Viejo Continente. Sumar una clasificación a la máxima justa europea coronaría un año perfecto para el ex americanista.

La historia de Álvaro Fidalgo con la famosa 'Orejona' es sumamente corta, ya que el mediocampista solo disputó unos escasos minutos durante su etapa formativa con el Real Madrid. Hoy, como pieza fundamental del esquema verdiblanco, buscará su revancha personal y el protagonismo absoluto. A la par, la institución bética busca romper una maldición de dos décadas de ausencia. El club no pisa la fase de grupos de la Champions League desde la lejana temporada 2005/06, por lo que en Sevilla cuentan los días para consumar este épico retorno.