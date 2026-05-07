Andrés Gudiño podría dejar Cruz Azul para unirse al Atlante

El mercado de contrataciones de la Liga MX ha comenzado a moverse con fuerza, y uno de los movimientos más sonados es el posible traspaso de Andrés Gudiño, actual portero de Cruz Azul, al Atlante. Con el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito para el Apertura 2026, la directiva azulgrana busca apuntalar posiciones clave, y la portería es prioridad para Miguel Herrera.

A pesar de su calidad bajo los tres postes, Andrés Gudiño no es el titular en el equipo de La Noria debido a Kevin Mier. Ante esta situación, el guardameta mexicano, de 29 años, ve con buenos ojos una salida que le permita consolidarse como portero titular en la Primera División.

Los reportes indican que ya existen pláticas avanzadas entre la directiva de La Máquina y el Atlante. Aunque el jugador tiene contrato vigente, la operación podría cerrarse como un préstamo con opción a compra, facilitando así su llegada al equipo del pueblo.

Desde que se anunciara como responsable del banquillo azulgrana, el Piojo Herrera ha sido claro: necesita jugadores con experiencia en Liga MX y ser competitivos desde la Jornada 1. La incorporación de Gudiño sería fundamental en el esquema táctico del director técnico mexicano, que busca seguridad defensiva y un liderazgo sólido desde el fondo.

En primer lugar, experiencia. Se trata de un portero que ya sabe lo que es jugar finales y torneos internacionales. Tiene reflejos y buen juego aéreo, cualidades que lo destacaron durante sus suplencias efectivas en el equipo cementero. Y, lo más importante, Gudiño tiene hambre de triunfos y suficiente motivación para demostrar que tiene nivel para ser estelar en cualquier equipo de México.

Se espera que la contratación oficial se anuncie una vez que concluya la participación de Cruz Azul en la liguilla, marcando así el inicio de una nueva era para los Potros en su histórico regreso al máximo circuito.