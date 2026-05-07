DTCO se impone 2-1 a Colonia Hipódromo gracias a Carlos Vaquera

Carlos Vaquera se puso la capa y el antifaz de héroe al firmar un agónico gol que le valió al DTCO para imponerse ante la escuadra de la Colonia Hipódromo por la mínima diferencia de 2-1, en uno de los partidos más reñidos que registró la jornada 11 del Fútbol Master-Oro-Platino.

Al minuto 20 de la primera parte, Gonzalo Valadez se hizo presente con un gol de gran manufactura para darle la ventaja a los Tecolotes, sin embargo, la escuadra del Oriente respondió oportunamente y al ´32 encontró el tanto de la igualada, por medio de Jorge Alberto Navarro.

El cotejo se tornó más cerrado en el complemento, con la disputa del balón en el medio campo y pocas opciones claras de gol. Pero al ´78 apareció la figura de Carlos Vaquera, quien con potente zapatazo colocó el esférico a las redes para sentenciar la victoria del DTCO.

Gerardo Jesús González dio 4 certeros latigazos que terminaron domando a los Tigres y soportando la victoria del Polonia por marcador de 5-1, en otro partido correspondiente a la categoría 55 años y más. El dorsal "21" del equipo polaco dio la primera muestra de su contundencia al minuto 5 del primer tiempo, para abrir el tanteador. Posteriormente, González anotó al 10, 30 y 75 para redondear su actuación y liderar el triunfo del Polonia, mientras que Juan Celestino Luna lo secundó con un gol al ´66. Por su parte, los felinos contaron con un solitario tanto de César Córdova al ´70, el que alcanzó apenas para salvar la honra.