Jaguares vence a La Joyita en emocionante partido de voleibol

Con un regreso fenomenal en el tercer set, el equipo de Jaguares se anotó una valiosa victoria frente a La Joyita en intenso encuentro que sostuvieron sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, dentro de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los felinos dieron un firme zarpazo al imponerse con parciales de 25-21 en el primer set del cotejo, y parecían encaminarse a una victoria clara. Sin embargo, las joyas regresaron a la cancha con una cara distinta para encarar el segundo set, y con un claro dominio de 25-13 lograron emparejar la contienda.

Pero La Joyita no pudo mantener el ritmo mostrado en el episodio intermedio, y para el set definitivo, los Jaguares resurgieron con un juego dinámico y preciso, el cual se reflejó en los cartones de 15-12 que terminaron otorgándole un triunfo más dentro de la división Varonil.

En el tercer set, los Jaguares mostraron una notable capacidad de adaptación y estrategia, lo que les permitió revertir la situación y llevarse el partido. Su juego dinámico y preciso fue clave para asegurar la victoria en un encuentro que prometía ser complicado.

En otro cotejo de la jornada del pasado domingo, la escuadra de Los Almanza requirió de 3 sets para vencer al aguerrido equipo de Raptors, dentro de la categoría Varonil. La dinastía selló cartones de 25-23, 14-25 y 13-15 para salir con la victoria en la mano tras una intensa disputa. Por su parte, Los Plascencia jugaron por nota y en 2 sets corridos terminaron superando al sexteto de GIL, en partido de la categoría Mixta. La familia labró la victoria con parciales de 25-21 en ambos episodios, tras contundente exhibición sobre la cancha del "Milo" Martínez.