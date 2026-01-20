Acereros blanquean 10-0 a Gallos en el Parque Xochipilli

Con una dominante actuación de Tomás Hernández en el montículo y aprovechando el descontrol del relevo rival, los Acereros firmaron una contundente victoria por blanqueada de 10-0 sobre los Gallos, en duelo correspondiente a la veinteava serie de la Liga de Béisbol Furiazul.

Hernández subió a la lomita del Parque Xochipilli con el brazo derecho encendido. El abridor estelar de la tropa azul permitió apenas dos imparables, concedió un boleto y recetó la friolera de 10 ponches con gran control durante las cinco entradas de labor, adjudicándose el triunfo.

Por los Gallos, Ángel Esparza cargó con la derrota tras cumplir una salida aceptable de 3.2 episodios, en los que permitió una carrera. Sin embargo, el bullpen no logró contener a la ofensiva acerera. Carlos Segura aceptó una anotación, mientras que Alex Oviedo y Carlos Rodríguez fueron castigados con 4 carreras cada uno, lo que derivó en una amplia diferencia en el score final.

La Furia Azul tomó ventaja en la segunda entrada con una carrera anotada por Carlos Candia, a cual impulsó Daniel Pérez; después, en el cuarto episodio, el pitcheo de Gallos se derrumbó otorgar 7 bases por bolas y permitir un solitario imparable del mismo Dany Pérez, lo que fue aprovechado por los Acereros para fabricar un rally de 8 carreras y colocar la pizarra 9-0.

Para el quinto inning, Oscar Arellano cruzó el plato con la décima anotación, la cual fue suficiente para decretar el triunfo por la vía del nocaut.