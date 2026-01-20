Atlético Borja elimina al superlíder Deportivo Margaro en Frontera

El Atlético Borja rompió los pronósticos en la "fiesta grande" de la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, al eliminar al superlíder. Con un penalti ejecutado de forma magistral por Ramiro Beltrán, el conjunto borjista selló una dramática victoria por marcador de 2-1 sobre el Deportivo Margaro, para quedarse con el pase a la ronda semifinal.

En cotejo que se disputó el domingo por la mañana en la cancha de Lorenzo Mendoza, la oncena de la colonia Borja sorprendió a propios y extraños al imponerse ante el equipo que se perfilaba como candidato principal al título. Goles de Alexis Esquivel y Ramiro Beltrán sellaron un merecido triunfo para el Atlético, que ya se puso la etiqueta de "caballo negro" y cabalgará motivado a la siguiente instancia del certamen.

Por su parte, el Deportivo Margaro contó con una solitaria anotación de Braulio Martínez que fue insuficiente para evitar la eliminación.

Con una soberbia actuación de su ariete estelar, el equipo de Nueva Creación validó su condición de favorito al golear 4-1 a Pumas Occi, para acceder a la instancia semifinal de la Primera "A".

Miguel Espinoza salió a la cancha del Cefarse con los botines impregnados de contundencia, y terminó firmando 4 anotaciones para apuntalar la ventaja del conjunto creacionista; por su parte, los felinos alcanzaron a darle algo de decoro al resultado con solitario tanto de Misael Rodríguez.