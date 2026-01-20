Colonia Obrera golea 4-1 a Juventus en la Liga Municipal

La escuadra de la Colonia Obrera pisó el acelerador a fondo en la segunda mitad del partido y terminó arrollando al equipo de Juventus, al que le recetó una goleada de 4-1 en encuentro que sostuvieron el fin de semana dentro de la quinta jornada de la Liga Municipal de Fútbol.

Los obreros confirmaron su buen inicio en el Torneo Apertura 2026 al registrar su tercera victoria de la campaña y alcanzar los 10 puntos, con lo que se mantienen en la pelea por el subliderato de la categoría Premier Plus.

Para la parte complementaria, Héctor Morado amplió la diferencia con un tanto al '50 y Héctor Sarabia hizo lo propio al '57, mientras que el cuarto gol y definitivo fue obra de Jesús Gutiérrez, quien guardó el esférico en las redes al minuto 80.

A su vez, la 'vecchia signora' alcanzó a rescatar la honrilla con una solitaria anotación de Luis Leija al minuto 57. Con este resultado, el Juventus continúa en la parte baja de la tabla con apenas 2 unidades, después de 2 juegos ganados y 3 perdidos en el presente certamen.