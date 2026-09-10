Otro fichaje: América acelera en el mercado y cierra la llegada de Santiago Bueno

El América vivió una jornada intensa en el mercado de verano y consiguió asegurar la llegada de dos defensas a solo 48 horas de que termine el periodo de registros de la Liga MX.

Durante la tarde de este miércoles, el conjunto azulcrema llegó a un acuerdo con el Esporte Clube Bahia de Brasil por el traspaso definitivo del argentino Santiago Ramos Mingo, de 24 años. Horas más tarde, la directiva también cerró la incorporación del uruguayo Santiago Bueno, de 27 años, quien llegará procedente del Wolverhampton de Inglaterra mediante un préstamo con opción a compra.

Se espera que ambas operaciones sean anunciadas oficialmente en las próximas horas.

Ramos Mingo y Bueno tienen además un antecedente en común: los dos pasaron por el Barcelona B, aunque en diferentes periodos. El argentino formó parte del equipo entre 2020 y 2022, mientras que el uruguayo estuvo en la institución española de 2017 a 2019.

Las recientes incorporaciones forman parte de la renovación de la plantilla impulsada por los directivos Ferran Reverter y Xavier Budó, junto con el entrenador Guillermo Almada. En este proceso también se han sumado el español Carlos Álvarez, los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja y el mexicoamericano Edwin Cerrillo.

La llegada de Santiago Bueno requiere un movimiento administrativo

Sin embargo, la llegada de Bueno todavía requiere un movimiento administrativo. El América necesita disponer de una plaza para un Jugador No Formado en México (NFM), por lo que la directiva trabaja contra el tiempo para definir el futuro de Raúl Zúñiga e Ícaro da Conceição.

Si Zúñiga, conocido como la 'Pantera', es colocado en otro equipo, quedará disponible el cupo necesario para registrar a Bueno. En caso de que el colombiano continúe en la plantilla, Da Conceição sería enviado a la categoría Sub-23 para abrir espacio al defensor uruguayo.

Cierre del registro se acerca para el América

Con el cierre del registro cada vez más cerca, el América deberá resolver esta situación para completar la inscripción de su nuevo refuerzo.