América se coronó ante Tigres

Llegó el primer título del semestre para el América. El equipo Sub 20 no tuvo mayores problemas para derrotar 3-1 (4-1 global) a Tigres en la Final de vuelta de la categoría y alzar la Copa tras 10 años. Las Águilas no se proclamaban monarcas en el torneo juvenil desde el año 2012, cuando consiguieron el tetracampeonato. Siendo éste, el primer campeonato que consigue la entidad azulcrema en el Clausura 2022, esperando que sea un buen augurio para el Primer Equipo, que también se encuentra luchando por alcanzar la gloria en la Liga Mx. De la mano de Diego Cervantes, quien tomó las riendas del equipo juvenil de los de Coapa tras la salida de Fernando Ortiz al Primer Equipo, el América saltó a la cancha del Estadio Azteca para completar la obra que iniciaron en el Volcán. El primer tanto de los azulcremas no tardó en caer. Al minuto 25, Román Martínez sacudió las redes para hacer estallar a la afición que se dio cita en el Coloso de Santa Úrsula.

Mientras que el segundo gol de los azulcremas llegó al 62´ por conducto de Miguel Leyva.