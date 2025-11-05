Los Amigos de Garín se imponen en la Liga Mayor con su tercer triunfo

Los Amigos de Garín recompusieron el paso en la presente campaña de la Liga Mayor de Fútbol, al conseguir su tercer triunfo. En cotejo correspondiente a la sexta jornada, la escuadra fronterense salió de la cancha con 3 valiosos puntos en su poder, después de superar al representativo de SIMAS por la mínima diferencia de 2-1. Fue una disputa bastante reñida la que protagonizaron ambos conjuntos sobre el campo de la Secundaria 1. Los Amigos encontraron en la banca la llave que abrió la puerta del triunfo, ya que Mauricio Garza y Eduardo Mata firmaron los goles de la ventaja luego de ingresar de cambio al terreno de juego. Por su parte, SIMAS alcanzó a recortar la diferencia en los cartones con un solitario tanto de Héctor Cortez. El resultado puso a los Amigos de Garín en el séptimo puesto de la tabla con 8 unidades, mientras que SIMAS se quedó con una pobre producción de 4 puntos después de un triunfo, un empate y derrotas.

DIVIDEN PALMEIRAS Y ATLÉTICO

En uno de los partidos más llamativos de la jornada que se celebró el pasado fin de semana, los equipos de Palmeiras y Atlético Español repartieron puntos tras igualar 1-1 sobre la cancha de la FCA. Ernesto Hernández fue el encargado de hacer el gol que puso al frente a la oncena española, mientras que en el cierre del partido, Rubén Medrano apareció con una oportuna anotación que selló la igualada definitiva. Tras esto, el Atlético llegó a 10 puntos y se afianzó en el tercer puesto de la tabla, a la vez que Palmeiras alcanzó las 9 unidades en la cuarta posición de la tabla.